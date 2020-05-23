Moskova'da rehine krizi : Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:38

Moskova Emniyet Müdürlüğü’nden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, kentin merkezinde bulunan bankada çalışanların, bir kişi tarafından rehin alındığına ilişkin istihbarat geldiğini söyledi.

Verilen adreste Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.

"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti.

Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu belirtildi.

Saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Güvenlik çemberine alınan olay yeri yakınlarındaki tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.,

?Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.



