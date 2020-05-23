Moskova'da rehine krizi : Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu
Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde, kimliği belirsiz bir kişinin bankaya girerek içeridekileri rehin aldığı belirtildi. Bankada 6 kişinin rehin alınmasının ardından polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.
Moskova Emniyet Müdürlüğü’nden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, kentin merkezinde bulunan bankada çalışanların, bir kişi tarafından rehin alındığına ilişkin istihbarat geldiğini söyledi.
Verilen adreste Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.
"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti.
Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu belirtildi.
Saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Güvenlik çemberine alınan olay yeri yakınlarındaki tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.,
?Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.
?????? ?????— kamenskiy evgeny (@odikov) May 23, 2020
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