Mossad’ın eski başkanına soruşturma

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

İsrail’de Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın eski Başkanı Yossi Kohen hakkında aralarında Avustralya’lı iş insanı James Packer’dan hediye kabul etmesinin de bulunduğu suçlamalar ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kohen’in kızının düğünü için Pecker’dan 20 bin dolar değerinde hediye aldığı belirtiliyor. İsrail basınına yansıyan haberlere göre geçen haziranda bir TV kanalına verdiği söyleşide Cohen bu hediyeden bahsetmiş, Mossad’ın yasal ekibi ile görüştükten sonra hediyeyi geri gönderme kararı aldığını söylemişti. Cohen’e yöneltilen diğer suçlamalar hakkında gizlilik yasası gereği detay verilemeyeceği belirtilirken ön soruşturmanın tamamlanmasıyla daha kapsamlı bir araştarmaya gerek olup olmayacağına karar verileceği aktardı. Packer’ın ismi eski Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yöneltilen yolsuzluk iddianamelerinde geçiyor.

Öte yandan İsrail televizyonu Kanal 12, bir Mossad çalışanının yurt- dışında yürütülen görevler sırasında teşkilattan zimmetine binlerce Avro para geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından görevden alındığı iddiasını aktardı.