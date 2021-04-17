Moto GP'de kaza yapan Jorge Martin hastaneye kaldırıldı
Moto GP'de Portekiz Grand Prix'sinin antrenman seansında kaza yapan Jorge Martin'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Sezonun üçüncü yarışı olan Portekiz GP öncesinde yapılan üçüncü antrenman seansında Jorge Martin kaza yaptı. İspanyol pilot yedinci virajda dengesini kaybederek motordan düşerken çakıl havuzunda yuvarlanarak takla attı. Kaza sonrasında kırmızı bayrak sallanarak seansa ara verildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Moto GP doktoru Angle Charte yaptığı açıklamada, “Başlangıçta bilinci yerindeydi ancak sonrasında bilicini kaybettiği anlaşılıyordu. Muhtemelen el ve ayağında birkaç kırık var. Dizinde çok ağrı var. Çok sevmediği bir el kırığı var, kontroller sonrasında ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz. Nörolojik muayenesinde sorun gözükmüyor ancak travma var.” ifadelerini kullandı.
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