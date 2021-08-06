MotoGP efsanesi Valentino Rossi, pistlere veda etme hazırlanıyor

06 Ağustos 2021 Cuma, 13:01

Moto GP 1. Kategoride olmak üzere 9 kez Dünya Şampiyonu Valentino Rossi, pistlere veda etmeye hazırlanıyor.

Tüm zamanların en iyi motosiklet yarışçılarından biri olarak gösterilen 'doktor' lakaplı yarışçı, 2021 sezonun sonuda emekliliğe ayrılacağını duyurdu.



Moto GP bir numaralı ismi, emekli olup biraz kendine vakit ayırmak istediğini ve bu sebep ile kariyerini noktaladığını belirtti.



BAŞARILAR İLE DOLU BiR KARİYER

Valentino Rossi, eski bir motosiklet yarışçısı olan Graziano Rossi’nin oğluydu ve ilk kez 2 yaşındayken motosiklete ile tanıştı.

Küçük yaşta yarışlara katılmaya başlayan Rossi, ilk olarak 1990 yılında bölgesel kart şampiyonluğa ulşatı.

Valentino Rossi, 1991 yılı sonlarına kadar Minimoto yarışlarında 16 bölgesel şampiyonluk elde etti.

1996 yılı ise Dünya Şampiyonası ikinci sezonda Nastro Azzurro Aprilia Takımında yarıştı ve bu kez sezon boyunca 11 yarış kazanarak 125cc kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

Bu birincilik ona Dünya Şampiyonası'nın en genç yarışcısı ünvanını getirdi.

Valentino Rossi, 2002 MotoGP Şampiyonası’nda 11 yarış birinciliğiyle fırtına estirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Kariyeri başarılar ile dolu olan Valentino Rossi, Moto GP 1. Kategoride olmak üzere 9 kez Dünya Şampiyonu oldu.