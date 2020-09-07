Motorinin litre fiyatına indirim!

07 Eylül 2020 Pazartesi, 17:29

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim yapılacağını, indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarında indirim. 8 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 21 kuruş/litre pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.