Motorinin litre fiyatına indirim!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim yapılacağını, indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim yapılacağını, indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını açıkladı.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarında indirim. 8 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 21 kuruş/litre pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.
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