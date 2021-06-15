Motosiklet çarpıp kaçmıştı, ünlü oyuncu Lisa Banes yaşamını yitirdi
New York'ta bir motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı ABD'li ünlü oyuncu Lisa Banes, 65 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü oyuncu Lisa Banes 4 Haziran’da New York’ta bir motosikletin kendisine çarparak kaçması sonucu ağır yaralanmıştı.
Beyin travması geçiren ve hastaneye kaldırılan Banes, 10 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. New York Post’un haberine göre Banes, 14 Haziran günü yaşamını yitirdi.
Polisin soruşturması sürerken, Banes’in olay günü eşi Kathryn Kranhold’la bir partide buluşmak üzere yolda olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kimliği belirlenemeyen bir motor sürücüsü Amsterdam Bulvarı üzerinde Banes’e çarptıktan hızla gözden kayboldu. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.
Ohio doğumlu Banes, kariyerinde pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı. Banes’in rol aldığı televizyon dizileri arasında One Life to Live, China Beach, The Royal Pains ve Nashville gibi yapımlar yer alırken, beyaz perdede ise 1988 yapımı Cocktail ve 2014 yapımı Gone Girl filmleriyle dikkat çekti.
Video Haberler
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
- Boru patladı, tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı
- İstanbul'da korkunç ölüm
- Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İl Milli Eğitim Müdürü'nden istifa kararı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Mafya lideri Drej Ali, canlı yayında Arslan'a mesaj attı
- Ankara'da sağanak: Araçlar yolda kaldı
- Erdoğan'dan Terör örgütleri çıkışı
- Tehdit, şantaj, 10 milyon euroluk talepler