Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye 15 gün önce kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, bugün hayatını kaybetti.
Oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
OKTAY YAVUZ KİMDİR?
Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.
1974 yılında Almanya'ya yerleşen usta oyuncu, Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağladı. Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoroman yapımları da olan Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde rol aldı. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirmesinin sebebini ise, “Arkadaşlarımın 6 aydır işsiz olduğunu gördükten sonra, o roller bana teklif edilse bile kabul edemem” sözleri ile açıklamıştı.
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