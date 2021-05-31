Ünlü oyuncu Ümit Berber yaşamını yitirdi

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:46

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu 61 yaşındaki Ümit Berber kalp krizi geçirdiği fark edilince 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

61 yaşındaki Ümit Berber’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.