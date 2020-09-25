Mourinho uyardı: Bu kaleler ufak!

25 Eylül 2020 Cuma, 10:55

UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ın Makedonya’nın Shkendija takımını 3-1 yenerek play-off turuna yükseldiği maç öncesi ilginç anlar yaşandı. Ali Palabıyık'ın yönettiği maç öncesi kale direklerinin kısa olduğu ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesi Tottenham kalecileri ve antrenörleri ısınmak için sahaya çıktıklarında Todor Proeski Stadı’ndaki kalenin küçük olduğunu fark ettiler. Lloris ve Hart gibi tecrübeli file bekçilerinin gözlerinden kaçmayan durum sonrasında ‘Kaleler çok küçük’ diyerek teknik direktör Jose Mourinho’ya bilgi verdiler. Portekizli teknik adam da kontrole gidip kale çizgisinde fotoğraf çektirdi ve Instagram hesabında paylaştı.

“Kaleci değilim ama kollarını açtığımda uzanabiliyordum, farkı anladım” diyen Mourinho, “UEFA delegelerini çağırdık ve kale ölçüldüğünde 5 cm boyunun kısa olduğu gördük. Tabi ki nizami ölçülere getirilmesini istedik” açıklamasını yaptı.

Yaşanan olayı “Komik bir durum” olarak yorumlayan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho daha önce böyle bir şey yaşamamışken, durumun kaza mı yoksa hile mi olduğu UEFA soruşturmasından sonra belli olacak.

Todor Proeski Stadı’nın çalışanları fark edilen bu durum sonrasında hızlı bir çalışma yaparak kaleyi standart ölçülere getirdi.

Tottenham, hakem Ali Palabıyık’ın yönettiği maçta Shkendija’yı Lamela, Son ve Kane’nin golleriyle 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile eşleşti.

Kaynak: Skor