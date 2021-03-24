Moussa Dembele antrenmanda baygınlık geçirdi
Atletico Madrid’in forveti Moussa Dembele antrenmanda baygınlık geçirirken ilk müdahale kulüp doktorları tarafından yapıldı.
Milli takımlara giden oyuncuların yokluğunda antrenmanlarına devam eden Atletico Madrid’de öğlen yapılan antrenmanda kötü bir olay yaşandı.
ÚLTIMA HORA— DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021
Susto en el entrenamiento del Atlético
Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado
El jugador se encuentra bien pendiente de evolución
Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4
Devre arası transfer döneminde Lyon’dan kiralık olarak takıma katılan Moussa Dembele, antrenmanda esneme hareketlerinin yapıldığı sırada baygınlık geçirdi.
Takım arkadaşları ve kulüp doktorları ilk müdahaleyi saha içinde yaparken genç oyuncu kontroller için hastaneye kaldırıldı.
Marca’da yer alan haberde Dembele’nin ilk müdahalenin ardından bilincinin yerine geldiği ve sahayı yürüyerek terk ettiği görüntüler paylaşıldı.
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