Moussa Dembele antrenmanda baygınlık geçirdi

Atletico Madrid’in forveti Moussa Dembele antrenmanda baygınlık geçirirken ilk müdahale kulüp doktorları tarafından yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 16:33
Moussa Dembele antrenmanda baygınlık geçirdi
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Milli takımlara giden oyuncuların yokluğunda antrenmanlarına devam eden Atletico Madrid’de öğlen yapılan antrenmanda kötü bir olay yaşandı.

Devre arası transfer döneminde Lyon’dan kiralık olarak takıma katılan Moussa Dembele, antrenmanda esneme hareketlerinin yapıldığı sırada baygınlık geçirdi.

Takım arkadaşları ve kulüp doktorları ilk müdahaleyi saha içinde yaparken genç oyuncu kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Marca’da yer alan haberde Dembele’nin ilk müdahalenin ardından bilincinin yerine geldiği ve sahayı yürüyerek terk ettiği görüntüler paylaşıldı.



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