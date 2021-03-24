Moussa Dembele antrenmanda baygınlık geçirdi

24 Mart 2021 Çarşamba, 16:33

Milli takımlara giden oyuncuların yokluğunda antrenmanlarına devam eden Atletico Madrid’de öğlen yapılan antrenmanda kötü bir olay yaşandı.

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Susto en el entrenamiento del Atlético



Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado



El jugador se encuentra bien pendiente de evolución



Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4 — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021

Devre arası transfer döneminde Lyon’dan kiralık olarak takıma katılan Moussa Dembele, antrenmanda esneme hareketlerinin yapıldığı sırada baygınlık geçirdi.

Takım arkadaşları ve kulüp doktorları ilk müdahaleyi saha içinde yaparken genç oyuncu kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Marca’da yer alan haberde Dembele’nin ilk müdahalenin ardından bilincinin yerine geldiği ve sahayı yürüyerek terk ettiği görüntüler paylaşıldı.



