MSB: Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek

06 Eylül 2020 Pazar, 10:53

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından yayımlanan mesajda

“Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” denildi.



