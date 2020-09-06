MSB: Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek
MSB’den yapılan açıklamada “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından yayımlanan mesajda
“Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” denildi.
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