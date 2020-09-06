MSB: Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek

MSB’den yapılan açıklamada “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” denildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2020 Pazar, 10:53
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Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından yayımlanan mesajda

“Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” denildi.



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