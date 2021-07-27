MSB duyurdu: Pençe Harekâtı bölgesinde iki asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

27 Temmuz 2021 Salı, 23:08
MSB duyurdu: Pençe Harekâtı bölgesinde iki asker şehit
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.
 
Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir."



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