MSB duyurdu: Yunanistan'la masaya oturuldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2020 Salı, 15:49
MSB duyurdu: Yunanistan'la masaya oturuldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantının başladığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başladı" ifadeleri kullanıldı.

İzmir NAVTEX İstasyonundan yapılan duyuru şu şekilde:

"Seyhidda denizcilere bildiri numarası: 1149/20 Ege Denizi

1. LA08-206/20 numaralı NAVTEX ile Sakız Adasının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. 

2. Bu bildiri 16 Eylül 20 saat 0001Z'da yürürlükten kaldırılacaktır."


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