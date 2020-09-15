MSB duyurdu: Yunanistan'la masaya oturuldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantının başladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başladı" ifadeleri kullanıldı.
İzmir NAVTEX İstasyonundan yapılan duyuru şu şekilde:
"Seyhidda denizcilere bildiri numarası: 1149/20 Ege Denizi
1. LA08-206/20 numaralı NAVTEX ile Sakız Adasının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.
2. Bu bildiri 16 Eylül 20 saat 0001Z'da yürürlükten kaldırılacaktır."
Video Haberler
- Antalya'da otelde turistlerden hemşireye çirkin saldırı!
- 20 yıllık PTT memurundan milyonlarca liralık vurgun!
- Kozan'da orman yangını
- Minibüslerde şoför - yolcu tartışması bitmiyor
- 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı
- Karantinadan kaçtı, Ölmek istemiyorum diye bağırdı
- TEMA Vakfı: Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı
- İstanbul'da dehşete düşüren 'ölüm' konvoyu!
- Yüzerken karşılaştılar! Turistler gözlerine inanamadı
- Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor