MSB “Medusa-2020” tatbikat için "gerginliği tırmandırma çabası" açıklaması yaptı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatla ilgili “Söz konusu tatbikat, gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden Binbaşı Pınar Kara, haftalık basını bilgilendirme açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) faaliyetleri ile bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kara, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de attığı adımlarla ilgili “Yunanistan, bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam etmektedir” dedi.

TÜRKİYE KARŞITLIĞI

Önceki yıllarda Yunanistan, GKRY ve Mısır’ın ortaklaşa düzenlediği “Medusa” tatbikatının bu yıl üç ülkenin yanı sıra Fransa ve BAE’nin de katılımıyla yapılacak olmasını da değerlendiren Kara, “Türkiye karşıtlığında birleşerek, ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz’de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY, Fransa, BAE ve Mısır bir yenisini daha eklemiştir. Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır. Söz konusu tatbikat, gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Kara, Avrupa Birliğinin İrini Harekâtı kapsamında, Libya’ya tüketim ve inşaat malzemesi taşıyan Roseline-A isimli Türk ticaret gemisine izinsiz çıkılmasına ilişkin “Gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır” dedi.