MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları kapsamında 5 PKK'li teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

DHA
29 Nisan 2021 Perşembe, 10:12
MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,

"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist, SİHA'larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.


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