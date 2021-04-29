MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:12

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,

"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist, SİHA'larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.