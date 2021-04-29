MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları kapsamında 5 PKK'li teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,
"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist, SİHA'larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3YFziLM2Y2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021
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