MSB: Terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildi

17 Haziran 2020 Çarşamba, 14:29

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.



