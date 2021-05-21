MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan IŞİD'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terör örgütü IŞİD mensubunun Hatay'da yakalandığını açıkladı.

DHA
21 Mayıs 2021 Cuma, 10:54
MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan IŞİD'li terörist yakalandı
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan IŞİD'li 1 teröristi yakaladı" denildi.


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