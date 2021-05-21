MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan IŞİD'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terör örgütü IŞİD mensubunun Hatay'da yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan IŞİD'li 1 teröristi yakaladı" denildi.
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