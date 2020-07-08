MSB: Van Gölü'nde uzaktan kumandalı su altı arama cihazlarıyla çalışma başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması için Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timinin, uzaktan kumandalı su altı arama cihazları ile çalışmalara başladığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Gölü’nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması için bölgeye intikal eden 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz, uzaktan kumandalı sualtı arama cihazları ile çalışmalara başladı" denildi.
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