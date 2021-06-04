MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin, Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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