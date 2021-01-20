MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3'üncü yıl dönümünde şehitleri andı.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 3'üncü yıl dönümünde şehitleri andı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" denildi. Ayrıca paylaşımda, 4 bin 500'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.
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