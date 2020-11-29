MSB'den Ali Mahir Başarır'a dava tehdidi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet Fabrikası'nın satılmasıyla ilgili kullandığı ifadelerin ardından açıklama geldi ve "Hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" denilerek CHP'li Başarır hakkında dava açılacağı sinyali verildi.
Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'nin, yandaş medyanın ve trollerin hedefi olmuştu.
Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'nı yaptığı MSB'den gelen Ali Mahir Başarır açıklaması şöyle:
"Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir.
Millî Savunma Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.
Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır."
Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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