MSB’den aylar sonra ‘Cübbeli Amiral’ açıklaması
Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine giydiği cübbe ve sarıklı fotoğraflarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın başlattığı ve dördüncü ayını dolduran disiplin soruşturması halen sonuçlandırılmazken Sarı’nın, soruşturmanın başlatılmasının ardından görevinden alındığı ortaya çıktı. Daha önce konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, soruşturmanın üzerinden aylar geçtikten sonra Sarı’nın Deniz İkmal Komutanlığı görevinde olmadığını açıkladı. Tuğamiral Sarı hakkında açılan disiplin soruşturmasının halen sonuçlandırılmadığını belirten yetkililer, Sarı’nın Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) emekliye sevk edilebileceği iddialarıyla ilgili “Bu konu YAŞ’ın takdirindedir” ifadelerini kullandı.
Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cübbe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar 25 Mart’ta Veryansın TV internet sitesinde yayımlanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı’nda 26 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Sarı’nın basına yansıyan fotoğraflarının “her yönüyle incelendiği” duyurulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 5 Nisan’da Sarı hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Erdoğan, konuyla ilgili “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Söz konusu görüntünün yayınlandığı gün TSK, zaten kendi içinde çok yönlü idari bir soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise 7 Nisan’da basına yansıyan açıklamasında Sarı hakkında idari soruşturmanın sürdüğü ve Sarı’nın savunmasının istendiğini bildirmişti.
AYLAR SONRA ‘AÇIĞA ALINDI’ AÇIKLAMASI
Sarı hakkında açılan disiplin soruşturmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine karşın soruşturmanın halen sonuçlandırılmadığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan yetkililer, “Söz konusu personel hakkında TSK Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir” dedi. Sarı’nın görevde olup olmadığı sorusu üzerine ise yetkililer, Sarı’nın halihazırda Deniz İkmal Komutanlığı görevinde olmadığını, hakkında disiplin soruşturması başlatılmasından sonra görevden alındığını bildirdi. Tuğamiral Sarı’nın Ağustos ayı başında yapılacak YAŞ’ta emekliye sevk edileceği yönündeki iddialarla ilgili ise bakanlık yetkilileri, “Bu konu YAŞ’ın takdirindedir” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, açılan disiplin soruşturmasının üzerinden geçen dört ayda Sarı’nın görevde olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmamış, bu konudaki sorular yanıtsız kalmıştı.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TOPLANMADI
Tuğamiral Sarı hakkındaki yürütülen disiplin soruşturmasında kararı Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verecek. TSK Disiplin Kanunu’na göre general ve amiraller hakkındaki konularda karar vermek için oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanı başkanlığında Genelkurmay Başkanı, ilgili kuvvet komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü ve Bakanlık Personel Genel Müdürü’nden oluşuyor.
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