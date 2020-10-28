MUÇEV geçen yıl 21.8 milyon lira gelir elde etmiş: Belediyenin görevi şirkete!

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Belediyelerin alanına giren birçok görevin de bu şirket tarafından yerine getirildiği ortaya çıktı.

Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla Hizmet Vakfı’nın yüzde 50’şer ortaklıkla kurduğu MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. yeniden gündemde. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın soru önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MUÇEV’in çevrenin korunmasını sağlamak için kurulduğunu söyleyerek, vakfın yürüttüğü faaliyetleri de şöyle sıraladı: “Muğla, Antalya ve Edirne illerinde bulunan sorumluluk alanlarını denetlemek, çevre temizliği yapmak, plajların temizlenmesini sağlamak, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında deniz dibi temizliğini yapmak, sorumluluk alanlarında varsa endemik bitkilerin korunmasını sağlamak.”

Yanıta göre MUÇEV 2019’da toplam 21.8 milyon gelir elde etti. Elde edilen gelirden toplam 21 milyon 62 bin 840 lira harcama yapıldı. Yanıtta, şirketin kuruluş amacına göre yapıldığı ifade edilen harcamalar arasında salgın ve Ramazan ayı nedeniyle kaymakamlık aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı yapılması da var.

‘PARALEL BELEDİYE’

Bakanlığın verdiği yanıtı değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, MUÇEV’in faaliyet alanı olarak gösterilen işlerin bir limited şirketin görevi olmadığına dikkat çekerek, “Soru önergemize gelen yanıtlardan anlaşılıyor ki, AKP iktidarı ‘paralel belediye yapılanması’ kurmuştur. Bunun için Muğla ili pilot bölge seçilmiş, daha sonra Antalya ve Edirne’ye bu yapı taşınmıştır” dedi. Alban, şöyle devam etti: “Sonrasında bu yapının diğer illere taşınacağı görülmektedir. Devlet içinde devlet, belediye içinde belediye olmaz. Bu paralel belediye yapılanmasının merkezi olan şirket derhal kapatılmalı, işletmeleri belediyelere devredilmelidir. Bu konu hakkında hukuki işlemleri başlatacağız.”