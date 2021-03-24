Saray'ın yanıtı bekleniyor: Ağbal, 128 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?

24 Mart 2021 Çarşamba, 11:59

8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankasına başkan olarak atanan Naci Ağbal’ın, 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınması tartışmaları devam ediyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde “Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın '128 milyar dolara ne oldu?' diye sorduğu ve konuyu araştırdığı için görevden alındığı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

Antmen, Türkiye’nin tarihindeki en büyük ekonomik krizin içinde olduğunu belirterek “Merkez Bankası başkanlarının durmadan değiştirilmesi ve yaşanan krize çare bulunamaması yaşanan ekonomik çöküşü gösteriyor. Başkanlık sistemi ile uçacağız diyenler doları, faizleri ve borcu uçurdu ama Türk Lirasını dibe vurdu” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekilin önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

- Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın “128 milyar dolara ne oldu?” diye sorduğu ve konuyu araştırdığı için görevden alındığı iddiaları doğru mudur?

– Merkez Bankası rezervlerinde olması gereken 128 milyar dolar ne oldu? Kim ya da kimlere gitti? Bu paranın ne kadarı yurt dışına çıktı?

– Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; şu anda Merkez Bankası rezervlerinde bulunan döviz cinsi para ve altın miktarı ne kadardır?

– 19 Mart 2021 Cuma günü 450 Milyon dolar satılan kişi veya şirketler hangileridir?







