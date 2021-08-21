Mudanya'da orman yangını

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

AA
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:38
Mudanya'da orman yangını
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Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve ekipler ile itfaiye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.


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