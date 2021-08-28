Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Yayın tarihi belli oldu

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:12

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayınlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara vermişti.

13 sezondur reyting listelerinde yer alan Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Müge Anlı, 14. sezonuyla ATV ekranlarından 30 Ağustos Pazartesi günü izleycileriyle yeniden buluşacak.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATACAK

Cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak.