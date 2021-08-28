Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor: Yayın tarihi belli oldu
Müge Anlı ve ekibi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. sezon için hazırlıklara başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi de belli oldu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayınlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara vermişti.
13 sezondur reyting listelerinde yer alan Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon için hazırlıklara başladı.
Müge Anlı, 14. sezonuyla ATV ekranlarından 30 Ağustos Pazartesi günü izleycileriyle yeniden buluşacak.
BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATACAK
Cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na tarihi cezalar
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın ve AKP bağlantısı!
- Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
- ABD’li banka tarih verdi: Dolar ne zaman 10 TL olacak?
- Gül'den Erdoğan ve Akar açıklaması
- Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken isim...
- AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki
- Haram deniz ürünleri çıkışı!
- Turkovac'ın sonuçları ortaya çıktı