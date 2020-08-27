Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü: Anneden şok eden itiraf!

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:16

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesinin sevgilisi ile yaşadığı evde 28 Nisan günü yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç’la ilgili sır perdesi aralandı.

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında küçük çocuğun şüpheli ölümünün üzerine gidilmesinin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı talimat vermiş, anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı gözaltına alındı. Şüpheli Hami Kıcı’nın annesi E.K. ve erkek kardeşi Y.K. da ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

İFADESİNDE ANLATMIŞ

Müge Anlı, gece boyu devam eden ifade işlemleri sırasında şok itirafın geldiğini duyurdu. Canlı yayında bilgileri paylaşan Anlı, “Hami Kıcı’nın erkek kardeşi Y.; ifade işlemleri sırasında Şiar'ı, Gülüzar ve Hami’nin birlikte benzin dökerek yaktığını söyledi” dedi.

Anne Gülüzar Amanet sevgilisi Hami Kıcı'nın oğlunu öldüresiye dövdüğünü, demir çubukla taciz ettiğini de Müge Anlı'ya itiraf etmişti.