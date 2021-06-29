Müge Anlı'da gündem oldu: Swap testi nedir?

29 Haziran 2021 Salı, 15:18

Suç olaylarında şüphelilerden alınan izlerle, delilleri netleştiren ve daha kolay sonuca ulaştıran 'swap testi', Müge Anlı’nın programında işlenen konu sonrasında yeniden gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun bir süredir gündemde olan Metin ve Necla Büyükşen cinayeti sır perdesini koruyor. Mehir cinayeti olarak da bilinen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti ile ilgili tüm veriler tek tek değerlendiriliyor. Müge Anlı'nın geçtiğimiz günlerde Swap raporunu paylaşması gözleri Betül Büyükşen ve Uğur Büyükşen'e çevirmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yeniden gündeme gelen Swap testi, pek çok izleyen tarafından merak edildi. Peki swap testi nedir?

SWAP TESTİ NEDİR?

Barut izi, kan izi gibi delilleri ortaya çıkarmada etkili olan swap izi, suç olaylarında şüphelilerden alınan örneklerle gerçekleri ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izlerdir. Swap İzi almak ise bu kanıtların toplanması için kullanılan yöntemlere denir. Barut izi, kan izi ve diğer izlerin tamamına swap izi denir. Bir olayla ilgili o yerde olunup olunmadığını kanıtlamak amacıyla swap raporu hazırlanır.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR?

Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelir. Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır. Swap izi uzun süre kalabileceği gibi terleme, zanlının sağlık durumundaki belirtilere göre etkisini de yitirebilir.

SWAP İZİ NE İŞE YARAR?

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.

Barut disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir. Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir: