Müge Anlı'dan Kadir Şeker'in cezasına tepki

14 Ekim 2020 Çarşamba, 16:39





Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 20 yaşında Kadir Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"GENÇ KIZLARI DÖVEN, ONLARI FUHŞA SÜRÜKLEYENLER DIŞARIDA"

Müge Anlı, canlı yayın programında Kadir Şeker'e verilen cezaya tepki gösterdi. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'a göndermede bulunan Müge Anlı, "Genç kızları döven, onları fuhşa sürükleyen, öldükten sonra ailesini tehdit edenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl hapis yatacak" ifadelerini kullandı.