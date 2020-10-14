Ünlülerden Kadir Şeker tepkisi: 'Kadınları öldürenleri cezalandırın, katilleri durdurmaya çalışanları değil'
Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılılmasının ardından sosyal medyada pek çok ünlü isim tarafından karara yönelik tepkiler yağdı.
Konya'da Piri Reis Parkı'nda 5 Şubat akşamı, Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında tartışma yaşanması üzerine tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü görünce olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı.
Mahkeme kararına sosyal medya üzerinden tepki gösteren yurttaşlar #KadirŞekerİçinAdalet, #KadirŞekerİçinBeraat, #KadınaŞiddeteHayır etiketleri ile tepkilerini gösterdi.
Tepkilerini gösterenler arasında pek çok ünlü isim de vardı. İşte ünlülerin Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına karşı tepkileri...
Şarkıcı Gökhan Özoğuz twitter hesabından, "Kadir Şeker ne yaptı? Mamalı torllerin dışında gerçek cevap nedir?" notunu paylaştı.
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, "Kadir Şeker'e tepki vermek zorundasınız; aksi takdirde kızınız, kız kardeşiniz, anneniz, ablanız sokakta tacize, saldırıya uğrarsa, etrafında sadece onu izleyenler olacak" paylaşımında bulundu.
Şarkıcı Gayse Su Akyol ise, "Kadınları öldürenleri cezalandırın, katilleri durdurmaya çalışanları değil" sözleri ile tepkisini gösterdi.
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