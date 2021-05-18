Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den 19 Mayıs çağrısı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, "19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Evlerimize, iş yerlerimize bayrak asıp coşkuya hep birlikte ortak olalım" dedi.
19 Mayıs 1919 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günüm dediği, vatan sevdasının mavi gözlerde doğduğu gün olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyen Atatürk sayesinde 19 Mayıs’ın, 29 Ekim’in, 30 Ağustos’un ve 23 Nisan’ın gururla kutladıkları ulusal bayramları olduğunu belirtti.
Gürün, mesajında şunları kaydetti: “Atatürk; 19 Mayıs’ta Bandırma Vapuru güvertesinde sadece ülkesini nasıl bağımsızlığa kavuşturacağını düşünmüyordu. Tam bağımsızlığını kazanacak Türk Milleti için uygun olan yönetim şeklinden çağdaş eğitim sistemine, kuracağı fabrikalardan, kalkınmaya, istikbal göklerdedir diyen büyük komutanın hayalleriydi.
19 MAYIS ATATÜRK'ÜN DOĞUMGÜNÜM DEDİĞİ GÜNDÜR
Atatürk Türk Milleti’nin küllerinden daha güçlü doğduğu tarih 19 Mayıs’a doğum günüm diyecek ve bugünü çok güvendiği, Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet edeceği gençlere de bayram olarak armağan edecekti.
Ulusal bayramlarımızın hepsi ayrı ayrı önemlidir ama 19 Mayıs Ulusal bayramlarımızın da başlangıcıdır. Türk Milleti bu tarihten itibaren hiçbir zaman umutsuz olmamıştır. Mavi gözlerden aldığı cesaretle Türk Milleti imkansızları başarmış tarih Sayfalarında tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak yerini almıştır.
BAYRAKLARI ASALIM, 19 MAYIS COŞKUSUNA ORTAK OLALIM
Dünyada ve ülkemizde pandemi olmasaydı bu gurur gününü, Ata’mızın doğum gününü bizler elimizde meşaleler, dilimizde marşlarla büyük bir coşku ile kutlayacaktık. Yüzümüzde Bandırma Vapurunun güvertesindeki kararlılık, yüreğimizde mavi gözlerden aldığımız cesaret, önümüzde Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yol hep ileri bakacağız. Meydanlardan, statlarda, sokaklarda yan yana olamasak da, birlikte marşlar söyleyemesek de 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yüreklerimizde yaşayacağız. Evlerimize, balkonlarımıza, iş yerlerimize Türk bayrakları asıp bu coşkuya hep birlikte ortak olalım.
102. Yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyor, bizlere bu vatanı armağan eden ulu önder Atatürk’ü ve Samsun’da yakılan, Erzurum’da, Sivas’ta alevlenerek tüm Anadolu’yu saran bağımsızlık ateşine gönül veren kahramanları saygıyla anıyorum.”
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