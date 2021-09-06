Muğla Datça açıklarında deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 18:51
Muğla Datça açıklarında deprem
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Ege Denizi Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ DUYURDU

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, 9.8 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.


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