Muğla Datça açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ege Denizi Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ DUYURDU
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, 9.8 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 6, 2021
AKDENIZ https://t.co/MrCuN2zuo8
06.09.2021, 18:04:38 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 9.8 km#Kandilli
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