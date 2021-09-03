Depremde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı’nın mimarına tahliye
İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu, 10 sanığın yargılandığı davada, binanın fenni mesulü mimar Nurettin Bozdoğan’ın tahliyesine karar verildi.
Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı’nın B bloğu da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu, 10 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
1 Eylül'de ilk duruşması yapılan Yılmaz Erbek Apartmanı B bloğa ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
YAPI SAHİBİNİN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR
Müştekilerin ifadelerinin dinlendiği duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan binanın fenni mesulü mimar Nurettin Bozdoğan’ın tahliyesine, diğer tutuklu sanık yapı sahibi Mustafa Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, tutuksuz yargılanan 8 sanık hakkındaki ev hapsi ve imza şartlarının kaldırılması, yurt dışı çıkış yasaklarının devamına da karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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