Muğla Datça'da orman yangınında yeni gelişme
Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.
Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, ilçenin Eski Datça mevkisinde orman yangını çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. 1 vatandaş ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri vatandaşa müdahale etti. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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