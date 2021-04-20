Muğla'da deprem!
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 17.32 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.07 kilometre olarak belirtildi.
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