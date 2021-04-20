Muğla'da deprem!

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 17:42
Muğla'da deprem!
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AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 17.32 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.07 kilometre olarak belirtildi.


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