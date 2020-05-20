Muğla'da orman yangını

Milas ilçesinde çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

AA
20 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:57

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.


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