Muğla'da orman yangını

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:57

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.