Muğla'da orman yangını
Milas ilçesinde çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
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