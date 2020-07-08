Muğla'da üreticilere süt tankı desteği

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:14

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü tarımsal destek projelerine bir yenisini ekledi. Toprak Analiz Laboratuvarı, Yerel Tohum Merkezi, Meyve Sebze Kurutma Tesisi, Yem Bitkisi Tohum Desteği, çeşitli ürünlerin fidan dağıtımı ve kıl keçisi hibe desteği gibi alanda üreticiye detske sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde süt tankı projesini hayata geçirdi.

Kavaklıdere İlçesi Ortaköy Mahallesine 3, Seydikemer İlçesi Çaykenarı ve Arsa, Milas İlçesi Savran Mahallelerinin kooperatiflerine verilen 5’er ton kapasiteli süt tankıyla üreticilerin sütten daha fazla gelir elde etmesi sağlandı. Bu mahalleleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Başkan Gürün, tarımsal desteklemelerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

ÜRETİCİ: DESTEKLE BİRLİKTE KAZANCIMIZ ARTTI

Büyükşehir Belediyesinin verdiği süt tankı desteği nedeniyle kazançlarının arttığını söyleyen Arsa Mahalle sakinlerinden Mehmet Uçar, “Başkanımızın köyümüze süt tankı vermesiyle ürettiğimiz sütlerin fiyatları arttı. Eskiden sütü nereye veriyorsak oranın verdiği yemi onların belirlediği fiyattan alıyorduk. Bu şekilde sütümüzü daha pahalı fiyata satıyoruz ve hayvanlarımızın yemini istediğimiz yerden alabiliyoruz. Bu da istediğimiz çeşit yemi daha ucuza almamızı sağlıyor. Köyümüz için çok güzel oldu bu nedenle başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Arsa Mahallesi üreticilerinden Selman Ekiz ise Başkan Osman Gürün’ün amacının her bölgeye özel markaların oluşturulup ürünlerin katma değerinin arttırılması olduğunu belirtti. Ekiz, “Başkanımız Osman Gürün konuşmasında markalaşmadan bahsetti ve bunu destekleyeceğini söyledi. Bizimde üzerimize düşen süreçte Arsa markasıyla daha farklı ürünlerin ortaya çıkarmaktır. Büyükşehir Belediyemizin bizlere son dönemde büyük katkıları oldu. Gerek yollarımızın sıcak asfalt olması köyümüzün ulaşılabilirliğini arttırdı. Bize verdiği desteklerden dolayı başkan Osman Gürün’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN GÜRÜN: BİR ARAYA GELELİM HEP BİRLİKTE ÜRETELİM

Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladıkları ilk günden itibaren İl genelinde tarımsal üretimin artması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla birçok farklı projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, vatandaşların kooperatifçilik çatısı altında güç birliği yapmasının önemini vurguladı. Başkan Gürün, “Son günlerde yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle üretimin ve üreticinin önemi ortaya çıktı. Yıllardır ihmal edilen tarımın ne kadar önemli olduğunu virüs anlattı. Biz bunun önemini biliyorduk ve bu nedenle “Toprağını Satma Ürününü Sat” diyerek gereken destekleri sağlamaya çalıştık. Bu noktada en önemli hususlardan biri kooperatifçiliği geliştirmemizdir. Bütün üreticiler güçlerini birleştirip kooperatifleşmelilerdir. Bu şekilde hem gelir artar hem de giderler düşer. Mamul haline getirebilecek bir ürün üretiliyorsa ham olarak değil işleyip mamul olarak satmalıyız. Bu şekilde ürünün katma değerini yükselecektir. Örneğin elmanın kilosu ne kadar elma sirkenin kilosu ne kadar? Sütün kilosu ne kadar, peyniri, yoğurdun, tereyağın kilosu ne kadar? Biz bu ürünlerin markalaşmasını yapmamız gerekiyor. Ham sütün size getirdiği gelirden en az 10 kat daha fazla kazanç sağlanacaktır. Bizim amacımızda bu markalaşmayı sağlamak ve üreticilerin daha fazla kazanmasını sağlamak. Bu nedenle kooperatifçiliği sonuna kadar destekliyoruz. Bölgesel kooperatifleri canlandırıp ardından kooperatifler birliği kuracağız. Kırsalda üret kıyıda tüket sloganımızı hayata geçireceğiz. Bir araya gelelim ve hep beraber üretelim” dedi.

Başkan Gürün’le birlikte ziyarete CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, önceki dönem milletvekili Cumhur Yaka, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır da katıldı.