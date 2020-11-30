Muğla'da üretim ve bilimi bir araya getiren ‘Akıllı Tarım Çiftliği’ kuruldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Bahçeyaka Mahallesi’nde yeni uygulamaların deneneceği ve çiftçilere eğitim verilebilecek ‘Akıllı Tarım Çiftliği’ oluşturdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Milli ekonominin temeli tarımdır" mesajı verdi.
Akıllı Tarım Çiftliği’nde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verimli topraklara sahip Muğla’da ikinci lavanta hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi ve tarım gelirleri ile kalkınan bir Muğla yaratacaklarını belirtti.
“Üreten Köylü Milletin Efendisi olacak” sloganı ile yola çıkan, Tarım ve hayvancılığa büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Bahçeyaka Mahallesi’nde 50 dönümlük arazide “Akıllı Tarım Çiftliği” kurdu. 50 dönümlük arazi üzerine kurulan Akıllı Tarım Çiftliği’nde lavanta ve karakılçık buğdayı yetiştiriliyor. Akıllı Tarım Çiftliği’nde ayrıca Akıllı Sera Sistemi, Akıllı Sulama Sistemi, Akıllı Hayvancılık Sistemi, Akıllı Kümes Sistemi ve Akıllı Arıcılık Alanı oluşturulacak.
GÜRÜN: MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIMDIR
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Büyükşehir Belediyesi olarak “Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız” ana fikri ile yola çıktık. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden, devrimlerinden ve ileri görüşlülüğünden güç alıyoruz. Tarımın milli ekonominin temeli olduğunu biliyoruz. Yerli ve milli ürünler, üreten köylümüzün alın terinin karşılığını alması için Muğla’da entegre bir tarım sistemi oluşturduk. Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezini kurduk. Toprağımızı analiz eden laboratuvar kurduk. Lavanta, tıbbi aromatik bitkilerin yanı sıra ceviz, kestane, incir fidanı dağıtıyoruz. Sakız ağacı bahçesi oluşturduk. İpekböcekçiliği için dut ağacı dikimi gerçekleştirdik.
Hayvancılıkla ilgili keçi dağıtımı, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacı olan süt tanklarını Seydikemer’den Kavaklıdere’ye kadar kooperatiflere veriyoruz. Tüketim kooperatiflerini kurmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Üretim kooperatifinden tüketim kooperatifine zincir kurmak istiyoruz. Türkiye genelinde birbirlerinden alışveriş eden ve özellikle kadınların oluşturduğu kooperatiflerin ağını kurmak istiyoruz. Kadınlarla ilgili ilk olarak alım garantili çiçek uygulamasını başlattık. Şu an Türkiye’nin bir çok iline çiçek gönderiliyor. 2 sera ile başladık. Şu an 27 seraya çıktı. Oluşturduğumuz Akıllı Tarım Çiftliğinde yılda iki defa hasadı yapılan lavanta üretimi yapılıyor. Ayrıca karakılçık buğday dikimi de gerçekleştirildi. Akıllı Tarım Çiftliğinde ayrıca Akıllı Sera, sulama, hayvancılık, kümes ve arıcılık Sistemi ve alanları oluşturacağız. Akıllı Tarım Çiftliği’miz Muğlamız genelinde yapmak istediklerimizin, eğitimlerimizin merkezi olacak.” dedi.
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