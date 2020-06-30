Muğla’daki 286 riskli bina 2017’den beri yıkılmayı bekliyor

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın soru önergesine verdiği yanıtta, Muğla genelinde 1 Ocak 2017’den 5 Mart 2020’ye kadar 1408 bağımsız bölümü içeren toplam 574 yapının riskli olarak tespit edildiğini bildirdi. Bu yapılardan 266’sı hakkındaki riskli yapı tespiti, bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları tarafından gerçekleştirildi. Bu binalarda toplam 1199 konut, 209 da işyeri bulunuyor. En fazla riskli yapı 199 bina ile Bodrum’da. Burayı 122 riskli bina ile Milas, 80 riskli bina ile Menteşe izliyor. Bu yapılardan 689 adet bağımsız bölüm içeren toplam 288 bina yıkıldı. Geriye 286 riskli bina kaldı. Yanıtta, kentsel dönüşüm faliyetlerinin devam ettiği bildirildi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “tehlikenin kapıda” olduğuna dikkat çekerek “Şu anda Muğla’da 286 bina hasarlı ve riskli durumda. 2017’den beri bu binalarla ilgili herhangi bir işlem bakanlık tarafından yapılmadı. Muğla fay hattı üzerinde olan bir kent. İnsanlar, beton tabutlar içinde yaşıyorlar. Bu binalarla ilgili gereken işlem yapılmaz ise bunun sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Buradan uyarımızı yapıyoruz” dedi.