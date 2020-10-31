Muhabirimiz Seyhan Avşar'ın ödüllü haberine de ödül haberine de engelleme

31 Ekim 2020 Cumartesi, 14:24

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin Yazılı Haber Ödülü’nü alan Seyhan Avşar’ın ‘Köşk karşılığı temizlik’ haberine ve evrensel.net’te yer alan “23. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu” haberine “lekelenme” iddiasıyla erişim engeli getirildi.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27 Ekim 2020 tarihli kararı ile verilen erişim engeli kararı haberde adı geçen Ahmet Taçyıldız'ın avukatı Erdem Hacıpaşaoğlu'nun talebi üzerine verildi.

'HABER GAZETECİLİK İLKELERİNE UYGUNDU'

Bu yıl düzenlenen Metin Göktepe Ödülleri Jüri Üyesi ve Evrensel gazetesi avukatı Kamil Tekin Sürek mahkemenin erişimin engellenmesi kararının basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı ilkelerine aykırı olduğunu söyleyerek “Ödül verdiğimiz haber objektif ve gazetecilik ilkelerine uygun yapılmış bir haberdi. Suçlama, lekeleme vs. durumu söz konusu değildi. Memur maaşının dışında bir geliri olmayan birinin boğazda yalı alması zaten başlı başına bir haberdir” dedi.

Kamil Tekin Sürek şöyle devam etti: “İnsanların elbette lekelenmeme hakkı vardır ama kamuoyunu ilgilendiren bir soruşturma ile ilgili objektif habercilik ilkelerine göre yapılan haber karalama ya da lekelenme olarak kabul edilemez. Soruşturma sonunda dava açılmaz ya da ilgili kişi beraat ederse gazeteci bunu da haber yapar. Soruşturmanın gizliliği ise başka bir konudur. Kısa süreli bir tedbirdir. Delillerin toplanması ve karartılmaması için buna karar verilir. Bizde ise iktidarın aleyhine olan bazı soruşturma ve kovuşturmalarda gizlilik kararı rutin oldu.”

'HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ ADINA UTANÇ VERİCİ'

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı ve Metin Göktepe Ödül Jürisi'nden Banu Tuna ise görevini yaparken gözaltına alınıp polis tarafından işkenceyle öldürülen Metin Göktepe adına verilen ödülü kazanan haberin ve hatta kazandığını duyuran haberin belleklerden silinmeye çalışılmasının, bir devamlılığı gösterdiğine dikkat çekerken “Metin Göktepe'nin öldürüldüğü 1996'dan bu yana devlette değişen bir şey yok. Adalet sistemi de devletin enstrümanı gibi hareket ediyor” dedi.

Tuna, “Yanlış hatırlamıyorsam biz o ödülü Seyhan Avşar'a oybirliğiyle verdik. Çünkü ödüllendirilmesi gereken bir haberdi. Metin Göktepe'nin gazetecilik hatırasını onurlandıran bir haberdi” derken kararın basın ve haber alma özgürlüğü adına utanç verici olduğunu aktardı.

'KÖŞK KARŞILIĞI TEMİZLİK' HABERİ

Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Seyhan Avşar 13 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan ‘Köşk karşılığı temizlik’ haberinde bazı ‘FETÖ’ evraklarının eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir tarafından Boğaz manzaralı köşk karşılığında yok edildiği anlatılmıştı. Avşar bu haberle bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde Yazılı Haber Ödülü’ne layık görülmüştü.

Evrensel.net sitesinde yer alan ve engelleme istenen “23. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu” başlıklı haberde ise ödül alan gazetecilerin haberleri yer alıyordu.