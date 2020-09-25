Muhabirimiz Özdilek beraat etti

25 Eylül 2020 Cuma, 06:00

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Özdilek ve gazetemiz avukatı Buket Yazıcı katıldı. Duruşma da mütalaasını sunan savcı haberde gizli tanığını ifşa edilmediğini ve eylemin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek Özdilek’in beraatini talep etti.

Özdilek, “Mütalaaya katılıyorum. Gizli tanığın ismini benden önce birçok gazete ve internet sitesi yazdı. Yani ben gizli bir şeyi yazarak ifşa etmedim. Zaten ifşa olmuştu” dedi.

Avukat Buket Yazıcı da “Öncelikle hak düşürücü neden ile davanın düşürülmesini istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti Özdilek’in haberinin basın ve ifade hürriyeti kapsamına girdiğini belirterek beraatına karar verdi.