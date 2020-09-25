Muhabirimiz Özdilek beraat etti
Gazetemiz muhabiri Zehra Özdilek, gizli bir tanığın adını haberde açık yazdığı gerekçesiyle “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef göstermek” suçunu işlediği iddiasıyla açılan davadan beraat etti.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Özdilek ve gazetemiz avukatı Buket Yazıcı katıldı. Duruşma da mütalaasını sunan savcı haberde gizli tanığını ifşa edilmediğini ve eylemin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek Özdilek’in beraatini talep etti.
Özdilek, “Mütalaaya katılıyorum. Gizli tanığın ismini benden önce birçok gazete ve internet sitesi yazdı. Yani ben gizli bir şeyi yazarak ifşa etmedim. Zaten ifşa olmuştu” dedi.
Avukat Buket Yazıcı da “Öncelikle hak düşürücü neden ile davanın düşürülmesini istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti Özdilek’in haberinin basın ve ifade hürriyeti kapsamına girdiğini belirterek beraatına karar verdi.
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