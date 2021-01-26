Muhalefetin ‘erken seçim’ öngörüsüne karşın iktidar kanadı, yeni sistemi işletmek istiyor

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

Siyasette, son günlerde erken seçim tartışmaları yeniden gündemde. Ancak Cumhur İttifakı kanadı “olası bir erken seçime soğuk bakıyor.” Bunun en önemli nedenlerinden birinin de “ekonomik göstergeler” ile “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında yapılacak uyum yasalarının oluşturduğu” ifade ediliyor.

İttifakın öncelikle başta Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarında bir düzenlemeyi Meclis’ten geçirmeden “erken seçim kararı almayacağı” belirtilirken Siyasi Partiler Yasası gibi yasalarda yapılacak değişikliklerin “Millet İttifakı ile HDP’nin önünü kesmeye yönelik düzenlemeler içereceğine” de dikkat çekiliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçen günlerde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçime yönelik hazırlıklar yaptığını” belirterek “İster 2023, ister benim öngörüm 2021 olsun, sonuçta bu sistem değişecek, millet el koyacak” sözleri ile başlayan “erken seçim” tartışmalarına Cumhur İttifakı da dahil oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Erken seçim yok” derken AKP kanadı, “ekonomide zor günlerin yaşandığı dönemde erken seçime gitmenin, iktidar açısından bir avantaj sağlamayacağı” görüşünde birleşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesinin ardından Meclis’te grubu bulunmayan diğer partilerin genel başkanlarını da ziyaret edeceği biliniyor.

İktidar kanadı, CHP’li Muharrem İnce gibi isimlerin yeni parti kurma çalışmalarının da beklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. “İnce’nin parti kurması durumunda, CHP’nin Atatürkçü kanadının İnce’yi destekleyebileceği, böylece 2023’te CHP’nin oy kaybedebileceği” olasılığı üzerinde de duruluyor.

ERDOĞAN İSTEMEYEBİLİR

İktidar, anayasa değişikliğiyle artık “erken seçim kararı almanın neredeyse imkânsız olduğunu” da savunuyor. Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçimleriyle milletvekili seçimleri birlikte yapılabiliyor.

Meclis’i feshetme yetkisi bulunmayan cumhurbaşkanı, milletvekili seçiminin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı seçimi de aynı tarihte yenilenebilecek. Bununla birlikte yeni sistemde, bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Bu nedenle iktidar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görevini yarıda keserek erken seçim kararı almak istemeyeceğine” işaret ediyor.