‘Muhalifler’ Akşener’in hamlesini bekliyor

01 Ekim 2020 Perşembe, 07:00

2. olağan kurultay sonrası “oy verilmeyecekler listesi” krizinin yaşandığı İYİ Parti’de bugün “kritik” gün. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bugün, kurultay sonrası şekillenen genel idare kurulu (GİK) toplanacak. Ardından da partinin en yetkili karar organı olan başkanlık divanı belirlenecek. Kurultay sonrasında adı “oy verilmeyecekler listesinde” yer alan ve listeden Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ı sorumlu tutan milletvekilleri, Akşener’in hamlesini bekliyor. 15’e yakın milletvekilinin, Akşener’in tercihini yeni oluşacak başkanlık divanında “Aydın’dan yana kullanması durumunda” partiden istifa edecekleri konuşuluyor.

Vekillerin, “Ya tercihini bizden yana ya da Koray Aydın’dan yana kullanacak. Kalemi Akşener kıracak” dedikleri ifade edilirken, “oy verilmeyecekler listesinin Akşener’in yakın ekibinin tasfiye edilmesi” ve “partiyi bölmek” amacıyla yapıldığı görüşünde oldukları belirtildi. Görüşmelerde, Akşener’in söz konusu milletvekillerine “bir yanlışlık olduğunu kabul ettiğini, gereğinin yapılacağını da söylediği” ifade ediliyor. Kurultayda, delegelere, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Ayhan Erel, Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, İsmail Koncuk, Adnan Sezgin gibi isimlerin bulunduğu liste gönderilerek “oy verilmemesi” yönünde baskı yapıldığı belirtilmişti.

Bu arada, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar’ın, parti yönetiminde görev alabileceği, yerine ise Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun geleceği, Dervişoğlu’ndan boşalan koltuğa da Erhan Usta’nın oturabileceği konuşuluyor.

GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan dün İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen bir grup, Genel Başkan Akşener ile görüşmek istedi. İçeriye alınan ancak Akşener ile görüştürülmeyen grup, bir süre sonra görevliler tarafından binadan dışarıya çıkarıldı.

Grup, içeride darp edildiklerini iddia etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın da arbede sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü. Grup adına açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek “Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasp ettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz” dedi.