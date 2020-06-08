Muhammed Alican Razı’nın ailesi: ‘Cinayetin üstü örtülmesin’

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Ankara’da, valiliğin “Dur iharına uymadı, kaçarken trafik kazasında öldü” dediği ancak kurşunla vurulduğu ortaya çıkan 21 yaşındaki Muhammed Alican Razı’nın ailesi ilk kez konuştu. Razı’nın ablası Ç.Ş, “Polisler bizi aradığında, ‘Kardeşiniz kazada öldü’ dediler. Polisler tarafından olaya kaza süsü verilmeye çalışıldığını düşünüyoruz” dedi.

CİMER’e başvurarak oğlunun ölümünün üzerinin kapatılmamasını isteyen anne Gönül Razı ise oğlunun ölümünden sonra hiçbir devlet yetkilisinin kendilerini aramadığını söyledi. Muhammed Alican Razı’nın kullandığı araç, 25 Mayıs günü, Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncı Gişeleri’nde uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

“Dur” ihtarına uymayan Razı’nın aracı, yaşanan kovalamaca sonucunda İstanbul yolu üzerinde bulunan şehir giriş kapısına çarptı. Ankara Valiliği, olaydan sonra yaptığı açıklamada, aracın yol üzerindeki giriş takına çarptığını belirterek, “Sürücü M.A.R. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçta yolcu olarak bulunan R.S. ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır” dedi.

Ancak yapılan otopside, “Razı’nın başının arkasından kurşunla vurulduğu” belirlendi. Mermi çekirdeği adli emanete alınırken, Razı’yı takip eden polis ve jandarmaların silahlarına el konuldu.

‘POLİSLER ATEŞ AÇTI’

Cumhuriyet, olayın ardından aileye ulaştı. Abla Ç.Ş., olay sonrasında polislerin “delil karartmaya çalıştığını” belirterek, “Bize söylendiği kadarıyla polisler kaza süsü vermek ve öldürüldüğü anlaşılmasın diye ön camı patlatmışlar. Kardeşimin yanındaki cama da kan sürmüşler. Araçta, yanında bulunan R.S. adlı kızı da tehdit etmişler.

Olayın üstünün kapatılmasından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı. Abla Ç.Ş., kardeşinin jandarmalardan kaçma gerekçesini ise “Kardeşim, daha önce sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza aldı. Yeniden yakalanırsa daha çok ceza alır korkusuyla kaçmış” sözleriyle açıkladı. Anne Gönül Razı ise ağlayarak, “Babasını yeni kaybetmişti. Benim oğlumu suçsuz yere öldürdüler. Hiçbir devlet görevlisi arayıp da ‘Başınız sağolsun’ demedi” ifadelerini kullandı.

Alican Razı’nın öldüğü kazada, yanında bulunan R.S., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayı yakın çevresine anlatan R.S., “Alican polislerden kaçtı, iki kere. Üçüncüsünde polisler bize ateş eti. Alican benim kafamı eğdirdi. Sonra kafamı kaldırdığımda kafası direksiyondaydı ve hareket etmiyordu. Ama hâlâ araba çalışıyordu ve (yola) devam ediyordu. Arabayı durduramadım ve bir yere çarptık. Koltuğun altında sıkışmıştım. İki bacağım kırık, belim iptal, kolum kırık. Alican arka koltuğa uçmuş. Her yerinden kan akıyordu. Benimle konuştu, yaşıyordu. O sırada yardım istedim” dedi.