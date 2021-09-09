Muhammed Elneny, sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak
Transfer döneminde adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Muhammed Elneny, yaşadığı sakatlıktan dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Transfer döneminde hem Beşiktaş hem de Galatasay ile adı anılan Muhammed Elneny, sol arka adalesindeki sakatlıktan dolayı(left harmstring) sahalardan uzak kalacak.
Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Transferin son günlerinde Galatasaray ile daha fazla adı geçmeye başlayan Elneny, Arsenal'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmemesi üzerine kulübünde kalmıştı.
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