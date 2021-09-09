Muhammed Elneny, sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak

09 Eylül 2021 Perşembe, 17:32

Transfer döneminde hem Beşiktaş hem de Galatasay ile adı anılan Muhammed Elneny, sol arka adalesindeki sakatlıktan dolayı(left harmstring) sahalardan uzak kalacak.

Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Transferin son günlerinde Galatasaray ile daha fazla adı geçmeye başlayan Elneny, Arsenal'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmemesi üzerine kulübünde kalmıştı.