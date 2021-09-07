Mohamed Elneny transferi maaş talepleri yüzünden çıkmaza girdi

07 Eylül 2021 Salı, 11:51

Şu anki gelişmeler ile Mohamed Elneny'nin, Ocak 2022'ye kadar Arsenal'de kalması bekleniyor.

İngiliz radyo kanalı talkSPORT'un haberine göre, Beşiktaş ile görüşen Mısırlı futbolcunun yüksek ücret talepleri yüzünden transferi rafa kaldırdı.

Haberde Elneny için Galatasaray'ın da devrede olduğu ve yine aynı sebepten dolayı anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

2.5 MİLYON AVRO'DAN 4 SENE

29 yaşındaki futbolcunun yıllık 2.5 milyon Avro'dan 4 yıllık sözleşme talep etmesi üzerine transferi veto etti.

Ocak 2016'da Arsenal'a katılan Elneny'nin sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.

ARSENAL PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda 36 kez Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal’da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı.