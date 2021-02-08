Muhammed Ünal isimli öğrenci sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek eylemlerine katılan HDP Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Ünal isimli öğrenci, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Ünal tutuklanarak Metris T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



Muhammed Ünal'ın tutuklanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve destek eylemleri kapsamında tutuklanan öğrenci sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" çalışmalarda; 'Diriliyoruz, @Diriliyoruz1' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul'da, 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" ifadeleri kullanıldı.





SOSYAL MEDYADAN İKİNCİ TUTUKLAMA

İzmir'deki evinden polis baskınıyla gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ da savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Suç işlemeye alanen tahrik” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

Buldağ’ın, Twitter’da Boğaziçi Dayanışması hesabını kurup, yönettiği öne sürülürken, bu durum suçlama konusu yapıldı. Ayrıca, Buldağ’ın Boğaziçi eylemleri dolayısıyla tutuklanan öğrencilere destek olarak yaptığı sosyal medya paylaşımları da dosyada delil olarak yer aldı.

