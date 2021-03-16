Muharrem İnce "Andımız" kararını eleştirdi: "Şark kurnazlığı"

16 Mart 2021 Salı, 21:47

Muharrem İnce, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan andımızın okutulmasını engelleme kararına ilişkin siyasetçilerin Danıştay’ı hedef almasını eleştirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Muharrem İnce, "Andımız" kararıyla ilgili siyasetçilerin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İnce, “Andımızı kaldıran, okullarda okunmasını yasaklayan hükümettir. Buna karşı açılan davada Danıştay'ın aldığı karar nedeniyle sadece Danıştay'ı eleştirmek şark kurnazlığıdır. 2018'de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı’dır” ifadelerini kullandı.

Andımızı kaldıran, okullarda okunmasını yasaklayan hükümettir. Buna karşı açılan davada Danıştay’ın aldığı karar nedeniyle sadece Danıştay’ı eleştirmek şark kurnazlığıdır. 2018’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığıdır. — Muharrem İNCE (@vekilince) March 16, 2021

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 27 Ağustos 2003 tarihli Yönetmeliğin Öğrenci Andı’nı düzenleyen 12’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren Öğrenci Andı uygulaması son bulmuştu.

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştı.

2018 yılında Danıştay 8. Dairesi, oy çokluğuyla aldığı karar neticesinde, Öğrenci Andı uygulamasına son veren 8 Ekim 2013 tarihli Yönetmeliğin 1’nci madde hükmünü iptal etmişti.

MEB ise söz konusu kararın bozulması için temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi’nin Öğrenci Andı’nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmuştu.