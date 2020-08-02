Muharrem İnce: Bir karar aldığımda açıklarım

02 Ağustos 2020 Pazar, 15:01

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. İnce, "Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadesini kullandı.

İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" açıklamasında bulundu.

İDDİA KULİSLERDE KONUŞULMUŞTU

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP’li Muharrem İnce’nin 15 Eylül yeni bir parti kuracağını iddia etmişti.

Korkusuz gazetesi yazari Can Ataklı da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnce’nin kuracağı partiye en az 20 milletvekilinin geçeceğini öne sürmüştü.



