Muharrem İnce: Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:16

Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daraldı. Sanayi sektörü yüzde 16.5 küçüldü. Devletin nihai tüketim harcamaları da azaldı. Kişi başı milli gelir de 8 bin 934 dolara geriledi. Uzmanlar, yüzde 7,5 ila yüzde 15 gibi geniş bir aralıkta daralmaya bekliyordu.

“Memleket Hareketi”ni 4 Eylül’de Sivas’tan başlayağını açıklayan Muharrem İnce, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 daralmasını eleştirdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

''Ekim Eylülden, Kasım Ekimden daha iyi olacak, Türkiye uçacaktı. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte %9,9 küçüldü. Bir zamanlar 12 bin dolar olan kişi başı gelir şimdi 9 bin dolara geriledi. Her aile 90 bin lira fakirleşti. Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz.''